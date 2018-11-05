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غادة والى: السيسي وعد المنظمات غير الحكومية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:23 ص
غادة والى: السيسي وعد المنظمات غير الحكومية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية غادة والى
كتبت ريهام عبد الله
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنهم جلسة هامة تحت عنوان :"العمل التطوعى نحو مجتمع أكثر مسئولية".

ضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: "بالأمس، اتفق الرئيس السيسى مع ممثلى المنظمات غير الحكومية على أن قانون المنظمات غير الحكومية مقيد لعملهم، نحن نعمل على تغيير ذلك".

غادة والى
غادة والى

 

ومن جانبه أكد أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العمل التطوعى فعال، فقال "العمل التطوعى هو بالتأكيد فعال من حيث التكلفة، ولكنه ليس - بكل الوسائل - خاليًا من التكلفة".

 

الكساندر بودريزو
الكساندر بودريزو

 


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