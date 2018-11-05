video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عزل مديرى منطقة بريد قليوب والخزن بعد وفاة موظفين لوجود عجز 3 ملايين جنيه

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:19 م
عزل مديرى منطقة بريد قليوب والخزن بعد وفاة موظفين لوجود عجز 3 ملايين جنيه مكتب بريد - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية أن عصام الصغير رئيس الهيئة قرر عزل وإنهاء تكليف مدير المنطقة ومدير إدارة الخزن ونزولهم للدرجة الأدنى لسوء الإشراف والإدارة والمتابعة فضلا عن إجراء تبديل بين كل وكلاء مكاتب بريد قليوب، موضحا أن القرار جاء على خلفية واقعة إطلاق رئيس خزينة قليوب الرئيسية النار على زميله الصراف أول ثم انتحر عقب اكتشاف لجنة جرد وتفتيش من المنطقة وجود عجز مالى يتخطى الـ 3 ملايين جنيه من العهدة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا بإطلاق موظف بالبريد النيران على زميله بالعمل ثم انتحر وانتقلت على الفور قوة من الشرطة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية لضباط البحث الجنائى أن لجنة من منطقة بريد بالقليوبية كانت تقوم بعمل جرد الخزينة العامة بقليوب وخلال الجرد تبين عجزا ماليا يتخطى الـ 3 ملايين جنيه عهدة رئيس الخزينة "م. ح" و"م. ع" صراف أول الخزينة وفور خروج المفتشين إلى المكتب المجاور لهما سمعوا صوت مشادة كلامية وبعدها طلقات نارية وبالذهاب إلى مصدر الصوت وجدوا الجثتين ملقيان على الأرض وسط بركة من الدماء.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الموظف وزميله جثة هامدة إلى مستشفى قليوب المركزى وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بضبط مدير مكتب بريد بالشرقية لاستيلائه على أموال من حساب العملاء

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة