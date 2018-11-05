video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالتجمع الخامس اليوم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:00 ص
طرح المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالتجمع الخامس اليوم خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوعين.

وقال المهندس خالد عباس، إن المرحلة السادسة تبدأ بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى.

وأضاف المهندس خالد عباس: تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكى لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25 % محولة بالكامل من الخارج (يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة) والباقى على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أن طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو المراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تعلن فتح باب الحجز بالمرحلة السادسة لمشروع "بيت الوطن" غدا

وزاره الاسكان

مشروع بيت الوطن

المصريين بالخارج




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة