طالبان تحتل موقعا أمنيا على مشارف مدينة غزنة الأفغانية

رويترز

احتل مسلحو حركة طالبان موقعا أمنيا مهما على مشارف مدينة غزنة بوسط أفغانستان اليوم الاثنين وقتلوا 13 من القوات الحكومية مما يسلط الضوء على هشاشة وضع هذه القوات حتى فى المناطق التى جرى تعزيز الدفاع فيها.

وكان الموقع جزءا من حزام شيد حول غزنة، التى تقع على الطريق الرئيسى بين العاصمة كابول وجنوب البلاد، بعد أن احتلت طالبان المدينة لفترة قصيرة فى أغسطس فى واحد من أكبر هجماتهم فى سنوات.

وقال عارف نورى، وهو متحدث إقليمى إنه إلى جانب القتلى الثلاثة عشر، أصيب 13 من قوات الأمن الحكومية المدعومة من الغرب في الهجوم. وذكر دون الخوض في تفاصيل أن طالبان تكبدت خسائر ثقيلة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن 18 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب ستة كما استولت الحركة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.