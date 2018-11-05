ضبط 989 متهما هاربا من أحكام وتحرير 2118 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 989 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2118 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2430 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 30 تذكرة هيروين بدمنهور.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من: "أحمد م إ ال" 28 سنة عاطل سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا متنوعة "سرقه – أداب نشل – سلاح" آخرهم القضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات"، "سامى ع م ك" 51 سنة عاطل مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه فى عدد 13 قضايا متنوعة "سرقه – اداب – نشل – مخدرات" آخرهم القضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور وبحوزة الأول عدد 12 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 12 جرام ومبلغ مالى 260 جنيه وهاتف محمول، وبحوزة الثانى عدد 18 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 18 جرام، ومبلغ 420 جنيها هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار " والمبلغ المالى من "متحصلات البيع " والهواتف المحمولة " للاتصال بعملائهم " وتحرر المحضر اللازم.