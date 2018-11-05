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ضبط 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على محطة وقود بقليوب وسرقة 360 ألف جنيه

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:28 م
ضبط 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على محطة وقود بقليوب وسرقة 360 ألف جنيه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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نجحت مباحث القليوبية، في القبض على 7 أشخاص قاموا بالاستيلاء على مبلغ 360 ألف جنيه، بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب تحت تهديد السلاح، وتمكن الأمن من إعادة المسروقات.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة  قليوب، من "مشرف" بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.
 
وعلى الفور تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "أحمد. ش.أ" 38 سنه "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية السابق إتهامه فى قضية "تبديد"، و"ايمن. ع" 28 سنة عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب السابق إتهامه فى قضية "مخدرات"، و"جابر. ع" 58 سنة خفير خاص بالمحطة المُشار إليها) ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 18 قضية "سرقات متنوعة، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه  فى قضية "خيانة أمانة"، و"محمد ج. ع"  30 سنة خفير خصوصى" بالمحطة، ومقيم بدائرة القسم "نجل الثالث"، و"محمود س.م، 23 سنة "عامل" ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "تبديد"، و"محمد م.ص" 25 سنة  "عاطل" ومقيم بأوسيم بالجيزة، و"سيد م." 32 "عاطل" ومقيم بالقناطر الخيرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة"، و"هانى س.د"  32 سنة "عاطل" ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا السابع والثامن، وبحوزتهم (مبلغ 287,462 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه - فرد خرطوش- فرد روسى-11 طلقة مختلفة الأعيرة- خزينة بندقية آلية وبداخلها 11 طلقة- 1800 قرص مخدر- 3 دراجات نارية) اثنين منهم مستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- 250 جم فودو - 5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمُبلغ".
 
وباستهداف مسكن المتهم السابع عُثر على (بندقية آلية، وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار "المستخدمة فى الواقعة"). 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربين، حيث اتفقوا على السرقة على أن يتواجد الرابع بالمحطة رفقة العاملين لإبعاد الشبهات، وبتاريخ الواقعة توجهوا جميعاً عدا الرابع بالدراجتين الناريتين المضبوطتين، حيث توجه الأول والثالث والخامس والسابع للمحطة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المضبوطة، وقاموا بتوثيق العاملين ومن ضمنهم المتهم الرابع، وفتح حجرة الخزينة وكسرها والاستيلاء على المبلغ المالى وتقاسموه فيما بينهم .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط  المتهمان الهاربان وباقى المبلغ المالى.
 
 
 
 
 
 
 

 


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