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ضبط 560 قضية تموينية بمراكز أسيوط خلال أسبوع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:28 ص
ضبط 560 قضية تموينية بمراكز أسيوط خلال أسبوع حمله تموينية -ارشيفية
أسيوط/ ضحا صالح
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن الحملات التي شنتها أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط 5.5 طن سكر وتحرير 560 قضية تموينية خلال حملات تموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة خلال اسبوع مشددًا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع لمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع  مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 560 قضية تموينية متنوعة منها 522 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) فضلا عن ضبط 5.5 طن سكر ما بين تجميع وناقص الوزن بمقدار من 16 : 50 جم/كجم و20 كيلو لحوم و30 كيس دجاج و10 أكياس برجر و230 كيلو أسماك منتهية الصلاحية وإجمالي 8 لتر زيت تمويني و10 زجاجات زيت و40 كرتونة حلويات غير صالحة للاستهلاك الادمي فضلا عن 38 مخالفة في مجال البوتاجاز والمواد البترولية تضمنت تجميع 690 لتر بنزين 820 وتجميع 190 لتر سولار بغية التربح غير المشروع.

وأكد اسماعيل على استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط مشيرًا إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت فى مجال قطاع المخابز والمحال العامة منها عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود لوحة مواعيد ولإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم الاعلان عن المقررات التموينية فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 453 لسنة 1954.

 


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