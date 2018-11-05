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ضبط 5 طن كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:09 م
ضبط 5 طن كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية كبده - أرشيفية
كتب نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية ، من ضبط  5طن كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية  ،إخطارا من العميد خالد المحمدى ، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ،  لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من "الكبدة المُجمدة" غيرصالحة للإستهلاك الآدمى ، بلغ وزنها حوال 5  طن  ، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة بها تغيير فى خواصها الطبيعية .
 

 


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