ضبط 5 طن كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية ، من ضبط 5طن كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ،إخطارا من العميد خالد المحمدى ، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من "الكبدة المُجمدة" غيرصالحة للإستهلاك الآدمى ، بلغ وزنها حوال 5 طن ، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة بها تغيير فى خواصها الطبيعية .