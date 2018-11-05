ضبط مزارع يروى أرضه من مصرف المحيط بأبوقرقاص فى المنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، من ضبط مزارع يروى أرضة الزراعية من مصرف المحيط بقرية "الشيخ مبارك"، حيث تم التحفظ على ماكينة الرى الخاصة به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده وتوقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيها طبقا لقرار محافظ المنيا رقم 508 لسنة 2018.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن مصرف المحيط يحتوى على مياه الصرف الصحى بعد معالجتها ومخلفات شركة السكر وهذه المياه تحتوى على عدد من المواد الضارة.

وناشد المزارعين عدم استخدامها فى الرى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الحلول لمعالجة هذه المياه، ذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأكد أن هناك متابعة دائمة للطرق لضبط من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة، وحذر كل من يقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو قمامة أو رى الأراضى من مصرف المحيط سوف يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع توقيع غرامة مالية كبيرة.