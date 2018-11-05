ضبط متفجرات واعتقال متهم بالإرهاب فى الموصل شمال العراق

بغداد /أ ش أ/

ضبطت قوات من عمليات نينوى بالعراق ، الأحد، عبوات ومتفجرات فى قرى بالموصل، بينما اعتقلت متهما بالإرهاب.

وقال مركز الإعلام الأمنى فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" نينا" أن القوة ضبطت 9 عبوات ناسفة فى منطقة الوائلية، فيما طهرت قوة أخرى طريقا بطول 15 كم، فضلا عن تفتيش قريتى كفرى وعوينة وعثرت على عبوة ناسفة بجانب الطريق المؤدى إلى قرية عوينة وضبطت 5 أوكار للإرهابيين وأماكن لتصنيع العبوات الناسفة، وحزاما ناسفا و50 قذيفة مدفع و10 عبوات ناسفة واعتقال متهم بحوزته عبوتين ناسفتين فى قرية منيرة.