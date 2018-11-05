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ضبط صيدلى قتل عمه وأصاب زوجته وابنته فى البحيرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:31 ص
ضبط صيدلى قتل عمه وأصاب زوجته وابنته فى البحيرة جثه- ارشيفيه
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد حسام أبو وافية من ضبط صيدلي لقيامه بقتل عمه وإصابة زوجة القتيل وابنتهما لخلافات بينهما بسبب الميراث، بمنطقة العكريشة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار.
 
اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن، بمصرع بقال وإصابة زوجته وابنتهما بطلقات نارية على يد ابن شقيقه بمنطقة العكريشة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
 
على الفور انتقل ضباط المباحث، برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث و العميد حازم حزت رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث بقسم شرطة كفر الدوار والنقباء محمد سلامه ومحمد المرشدى معاونى المباحث وتبين قيام "إسماعيل. م، 40 عاما دكتور صيدلي"، بإطلاق النيران على عمه " أحمد. ا. م، 65 عامًا، صاحب محل بقالة"، وتوفي متاثرا بإصابته بطلقات نارية، وزوجته "عزيرة. ا. ع، 60 عاما، ربة منزل"، و"إيمان، 30 عاما، ابنتهما"، وإصابتهما بطلقات نارية وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام كفر الدوار العام والمصابين لذات المستشفى.
 
وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء ارتكاب الجريمة خلافات بين المجني عليه والمتهم على الميراث، حيث قام المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه والمصابين من سلاح ناري كان بحوزته، وتم ضبط المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6164 إداري قسم شرطة كفر الدوار وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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