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صور.. وفد إمارتى يزور "المركزى للمبيدات" للتعرف على إجراءات تصدير الخضر والفاكهة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:31 م
صور.. وفد إمارتى يزور "المركزى للمبيدات" للتعرف على إجراءات تصدير الخضر والفاكهة وفد إمارتي يزور "المركزى للمبيدات"
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أشرف المرصفى ، مدير المعمل المركزى لتحليل  لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية  التابع لمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة ، إن وفد  من هيئة سلامة الأغذية ببلدية  دبى بدولة الامارات ، زار المعمل  للتعرف على دوره  الرقابى في سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة في تحليل متبقات المبيدات في الخضروات والفاكهة المصدرة لدولة الامارات  بدء من استلام العينة وتجهيزها  وصولا لمرحلة إصدار  شهادات التحليل .

وأكد  المرصفى ، في تصريحات   لـ "اليوم السابع "،  أنه  قام  بشرح دور المعمل  للوفد الاماراتى ، حيث أوضح أن  المعمل التابع لمركز البحوث الزراعية هو المرجع لوزارة الزراعة وانه حاصل علي شهادة الاعتمادات الدولية من هيئة الاعتماد الفلندية طبقا لنظام الايزو 17025 – 2005 ،  مشيرا الى أن  المعمل يقوم  بمراقبة الصادرات الزراعية المصرية طبقا لمنظومة فحص ومتابعة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تنفيذا للقرار الوزاري المشترك 670 لسنة 2017 ، بالإضافة الي خطة المعمل على التحاليل ومجال العمل ونوعية المركبات التي يستطيع المعمل الكشف عنها.

 وتابع أن الوفد الاماراتي قام  بالاستفسارعن بعض الموضوعات وأهمها الشهادات التي يتم إصدارها من قبل المعمل واختلاف بعض نتائج التحليل للشحنات المصدرة لدولة الامارات، حيث تم الإفادة بأن هناك إجراءات مشددة يتم اتخاذها من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإحكام الرقابة علي الصادرات المصرية الزراعية ، فضلا عن استبيان نظم التحليل والمعمل سواء كان للعينات الممثلة للشحنة المصدرة أو للسوق المحلي بدءا من استلام العينات وتجهيزها وصولا لمرحلة اصدار شهادات التحاليل،  بالإضافة الي التقارير الفنية الخاصة بأهمية المحاصيل التصديرية والمحلية ، وأشاد الوفد الامارات  بمجال العمل بالمعمل كما طالب الوفد بأن يتم موافاتهم بنسخة اليكترونية من العرض التقديمي للملف الفني الخاص بالمعمل.

وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (1)
وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (1)

وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (2)
وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (2)

وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (3)
وفد اماراتى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات (3)
 

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