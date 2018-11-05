صور.. وزير النقل يختتم جولته بأسوان بتفقده محطة السكة الحديد

أسوان - عبد الله صلاح

اختتم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولته الميدانيه بمحافظه أسوان بتفقد محطه سكك حديد أسوان، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وتفقد وزير النقل، طبيعة العمل بالمحطة والتأكد من انتظام حركة القطارات والتشغيل، وتفقد أيضا شباك تذاكر السكة الحديد للاطمئنان على توافر التذاكر لدى الجمهور، بجانب تفقد نفق المشاة بمحطة أسوان ومخزن القطارات.

وكان وزير النقل استهل جولته بمحافظه أسوان، تفقد مشروع محور كوبرى كلابشة ثم افتتاح نفق المشاه بمدينة كوم أمبو بتفقد محطة السكه الحديد، ثم تفقد مشروع محور دراو على نهر النيل.































