صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان حديقة الصداقة الدولية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حديقة الصداقة الدولية، بجوار أيقونة السلام بشارع السلام بشرم الشيخ، والحديقة مقامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بها 13 ألف متر مربع مساحات خضراء، و10 آلاف متر مربع زهور، و10 آلاف متر مربع كسررخام، بالإضافة لأعمال المتحف المفتوح وهى أعمال نحت ملتقى مصر الدولى للنحت والفنون المهداه من اوستراكا لحديقة الصداقة.

بحضور الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، واللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينه شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للاعلام، والمهندس جمال أبو الهدي، المشرف العام على المشروعات، والفنانين التشكيلين الدكتور أحمد شيحه، والدكتور إبراهيم غزاله.

و شرح الفنان محمد حميدة للضيوف أعمال الفنانين بالميدان والتى انجزوها فى خلال 20 يوما من 10 إلى 30 أكتوبر الماضى ضمن استعدادات مدينه شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا لنخبه من كبار النحاتين المميزين من ايطاليا وجورجيا وألمانيا وروسيا وامريكا ومصر.

والفنانين المشاركين هم الدكتور رمضان عبد المعتمد، والدكتور الشاذلى عبد الله، وسعيد كامل، ومعاويه هلال، ومحمود مختار، ومن المانيا كلاوس ورونالد، وأمريكا الفنان توم بلاط، ومن جورجيا فاليريان جيكا، وايطاليا الفنانه لارا ستيفى،ومن روسيا فاسيليزيا.

كما قاما شعراوى وفودة بافتتاح أعمال توسعات شارع السلام وهى عبارة عن مشايات للجمهور وممشى للدراجات، ومظلات ومقاعد للمواطنين ورواد شرم الشيخ بأشكال جمالية تتوافق مع البيئة وتم تنفيذها بالجهود الذاتية، وميدان للشطرنج، كما تفقد الوزير نموذج لمحطات انتظار السرفيس مزودة بخدمة "الواى فاى" وشاشات عرض، مقاعد ومكيفة، والتى سيتم تعميمها حيث سيتم إنشاء 10 محطات بطول شارع السلام.

وتفقد الوزير والمحافظ ومعاونيه المسرح المفتوح بجوار قصر ثقافة شرم الشيخ وأعمال الرصف والتجميل وتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، كما قام شعراوى وفودة بجولة سيرا على الأقدام، بحضور النائب مجدى بيومى، نائب مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة، حيث تفقد مركز معلومات السائحين واستمع لشرح عن الخدمات التى يقدكها المركز، وكذا تفقد أعمال تطوير السوق القديم، واستمع الوزير لشرح وافى من المهندس فؤاد توفيق، مصمم مسجد الصحابة لتفاصيل بناء المسجد وطرز البناء وتم التقاط الصور التذكارية.

افتتاح حديقة الصداقة الدولية



افتتاح حديقة الصداقة الدولية



افتتاح حديقة الصداقة الدولية



افتتاح حديقة الصداقة الدولية