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صور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل أول رحلة شارتر قادمة من ألمانيا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:26 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل أول رحلة شارتر قادمة من ألمانيا أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا
الأقصر - أحمد مرعى
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 استقبل محمد عبد القادر خيرى ،  نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين ،  أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا ،  إلى مطار الأقصر الدولى، وكانت تقل 162 سائحاً، وتم تقديم الورود للسائحين والترحيب بهم على أرض المحافظة السياحية وتقديم عرض فولكلور شعبى عقب خروجهم من صالة الوصول الدولى.

وحضر حفل الاستقبال كلا من الدكتورة سها بهجت ،  مستشارة وزيرة السياحة نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط ،  وزيرة السياحة، وزكريا حسين وكيل وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، وعدد من المسئولين بالقطاع السياحى.

أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (1)
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (1)

 

أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (2)
 
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (3)
 
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (4)
 
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (5)
 
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (6)
 
أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا (7)
 

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