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صور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح حملة 100 مليون صحة بكلية التمريض

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:56 م
صور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح حملة 100 مليون صحة بكلية التمريض حملة 100 مليون صحة
أسيوط - محمود عجمى
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افتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب حملة 100 مليون صحة خلال تواجدها فى كلية التمريض كما خضع لإجراءات الفحص الطبى والتى تشمل المسح على أمراض السكر والضغط والسمنة وفحص فيروس سى.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أنه تم تنظيم تواجد قافلة طبية داخل كلية التمريض وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وذلك تقديراً لأهمية الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة إلى القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية عن طريق المسح الطبي لملايين المواطنين فى شتى المحافظات.

ومن جانبها أشارت الدكتور زينب عبد اللطيف محمد عميدة كلية التمريض إلى أن القافلة تستهدف إجراء المسح الطبى على أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم.

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (8)

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة 

 

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (11)
نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة 

 

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (12)
نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة 

 

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (14)
نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة 

 

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (16)
نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة 

 

نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة (17)
نائب رئيس الجامعة يفتتح حملة 100 مليون صحة

 


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