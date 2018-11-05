صور.. مستشار وزير التعليم العالى يفتتح دورة الصداقة للمعاهد العليا

وائل ربيعى

افتتح الدكتور طايع عبد اللطيف طه، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دورة الصداقة للمعاهد العليا (خاصة وحكومية) لمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية والتى تتضمن ٢٠ معهدا وليدا، وذلك بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية، شارك فى هذه الدورة مايقرب من 1000 طالب وطالبة فى مسابقات رياضية متعددة وذلك بالمركز الأوليمبى بسموحة-الاسكنرية.

جدير بالذكر أن تنفذ هذه الدورة من خلال الخطة الإستراتيجية للوزارة وتكليفات د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، بالاهتمام بطلاب المعاهد والجامعات الخاصة على قدم المساواة بالجامعات الحكومية وخاصة بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بعودة الأنشطة الطلابية واستخدامها فى بناء الشخصية المصرية ، وتستمر هذه الدورة حتى العاشر من هذا الشهر لتبدأ دورة أخرى بقطاع القاهرة(80 معهدا) يوم الخميس 8 نوفمبر بنادى الجيش بالقاهرة.



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا



افتتاح دورة الصداقة للمعاهد العليا