صور.. مباحث القاهرة تضبط عاطل أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقته بالزيتون

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث الزيتون من ضبط عاطل أثناء قيامة بالتنقيب عن الآثار داخل شقته بدائرة القسم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة.

تلقى ضباط مباحث قسم الزيتون، معلومات مفادها قيام شخص بالتنقيب عن الآثار داخل شقته بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تبين صحة المعلومات، وتم استهدافه وضبطه وهو "م. ا"، 43 سنة، عاطل، مقيم بالطابق الأرضى بأحد العقارات.

كما عثر داخل العقار على حفرة قطرها 2 متر بعمق 5 متر وأدوات التنقيب "كوريك، فأس، جاروف، مسطرين، جردل، وحبل 20 متر"، بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار.



التنقيب عن الآثار بالزيتون



التنقيب عن الآثار



المتهم وبحوزته أدوات الحفر



جانب من أعمال التنقيب