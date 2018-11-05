صور.. ضبط 11 عنصر إجرامى وأسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية ببنها

القليوبية خالد حجازى - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية بدائرة مركز شرطة بنها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، وضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالى، 720جم حشيش، و100 قرص مخدر، 150 جم هيروين، وضبط 5 أحكام جنايات، وضبطت مباحث المرور 202 مخالفة مرورية متنوعة، و233 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة.



حملة تفتيشية بدائرة مركز شرطة بنها



حملة تفتيشية بدائرة مركز شرطة بنها