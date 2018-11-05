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صور.. ضبط مدير مخزن قبل ترويجه 1200 قطعة غيار سيارات مجهولة بالتوفيقية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:47 م
صور.. ضبط مدير مخزن قبل ترويجه 1200 قطعة غيار سيارات مجهولة بالتوفيقية مخزن قطع غيار مجهولة المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط "هانى ت ح" 37 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار السيارات بدون ترخيص، بمنطقة التوفيقية، فى الأزبكية، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المحزن على 1200 قطعة غيار سيارات ( فلتر  , كوع مياه كاوتش , جوان , طقم صباب ) ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
التموين قطع غيار (1)
قطع غيار مجهولة المصدر

التموين قطع غيار (2)
جاني من قطع الغيار المجهولة

التموين قطع غيار (3)
ضبط مخزن قطع غيار 

التموين قطع غيار (5)
قطع غيار مجهولة

التموين قطع غيار (6)
مخزن قطع غيار مجهولة
 
 

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