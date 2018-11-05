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صور .. "صحة القليوبية" تخصص فريق طبى للمسح عن "فيروس سى" بشبرا الخيمة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:39 م
صور .. "صحة القليوبية" تخصص فريق طبى للمسح عن "فيروس سى" بشبرا الخيمة جانب من المبادرة
القليوبيه نيفين طه
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أكد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق ورئيس مجلس إدارة جمعية من أجل شبرا الخيمة للتنمية، أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة القليوبية استجاب لطلب الجمعية وأهالى منطقة أرض نوبار بشبرا الخيمة بتوفير طاقم حملة مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة ، للقضاء على فيروس سى وقياس الضغط والطول ونسبة السكر في الدم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف "بكير" فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من  سن 18 فيما فوق، وذلك بمقر الجمعية بشارع أمين مشهور بمنطقة أرض نوبار بنهاية كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن فريق العمل متواجد بالجمعية يوميا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى.

وأوضح "بكير" أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس c في مصر تعد إنجاز كبير وجهد مشكور للدولة، داعيًا الأهالى الحضور وعمل التحاليل اللازمة لتصبح مصرنا الحبيبة خالية من فيروس سى، لافتا إلى أنه سيتم السعى نحو تنظيم عدد من القوافل الطبية لخدمة أهالى شبرا الخيمة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون الكشف والعلاج بالمجان

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (1)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (2)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (3)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (4)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (5)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (6)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (7)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (8)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (9)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (10)
 

 

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (11)
 
 
مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي (12)
 

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