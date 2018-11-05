صور..شاهد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

كتبت آمال رسلان

انطلقت صباح اليوم بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، بمشاركة مصرية متميزة حيث يشهد الجناح المصرى ، طفرة فى التجهيزات التكنولوجية تختلف عن الأعوام السابقة، بشهادة شركات السياحة والفنادق المشاركة فى المعرض.

وتشارك مصر هذا العام في البورصة بجناح مساحته 630 م 2، بالإضافة إلى دورعلوى بمساحة 84 م 2، ويشارك فيه 56 عارض من بينهم 25 شركة سياحية و28 فندقا، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وجناحين لشركة مصر للطيران ، وشهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا فى اليوم الأول للبورصة.

ومن المنتظر أن تعقد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، على مدار اليوم وغدا عدد من الإجتماعات الهامة مع أكبر منظمى الرحلات وممثلى شركات الطيران، بالإضافة الى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية من الجناح المصري ، مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات الدولية، وستجري الوزيرة مجموعة من اللقاءات التليفزيونية على الهواء من هناك، للترويج عن السياحة المصرية والإعلان عن الحملة الجديدة.

كما ستقوم الدكتورة رانيا المشاط بعقد لقاء رفيع المستوى مع عدد من الأكاديميين وصناع القرار في بريطانيا، وذلك في جامعة لندن الاقتصادية London School of Economis، حيث ستعرض الوزيرة خلالها برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة.