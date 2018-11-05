video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور..شاهد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:54 م
صور..شاهد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية وزيرة السياحة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
انطلقت صباح اليوم بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، بمشاركة مصرية متميزة حيث يشهد الجناح المصرى  ، طفرة فى التجهيزات التكنولوجية تختلف عن الأعوام السابقة، بشهادة شركات السياحة والفنادق المشاركة فى المعرض.
 
وتشارك مصر هذا العام في البورصة بجناح مساحته 630 م 2، بالإضافة إلى دورعلوى بمساحة 84 م 2، ويشارك فيه 56 عارض من بينهم 25 شركة سياحية و28 فندقا، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية ،  وجناحين لشركة مصر للطيران ، وشهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا فى اليوم الأول للبورصة.
 
ومن المنتظر أن تعقد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط  ، على مدار اليوم وغدا عدد من الإجتماعات الهامة مع أكبر منظمى الرحلات وممثلى شركات الطيران، بالإضافة الى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية من الجناح المصري ، مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات الدولية، وستجري الوزيرة مجموعة من اللقاءات التليفزيونية على الهواء من هناك، للترويج عن السياحة المصرية والإعلان عن الحملة الجديدة.
 
كما ستقوم الدكتورة رانيا المشاط بعقد لقاء رفيع المستوى مع عدد من الأكاديميين وصناع القرار في بريطانيا، وذلك في جامعة لندن الاقتصادية London School of Economis، حيث ستعرض الوزيرة خلالها برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة.
 
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية
وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصة لندن للسياحة الدولية تنطلق بمشاركة مصرية متميزة.. غرفة الفنادق: الجناح المصرى مختلف عن الأعوام السابقة..وإقبال يبشر بموسم جيد رحلات واقع إفتراضى لـ"البحر الأحمر وسيناء" وجلسات عمل مكثفة لوزيرة السياحة

بورصة لندن

وزارة السياحة

تنشيط السياحة




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة