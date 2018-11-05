صور.. سحر نصر تستمع لأفكار "ذوى القدرات الخاصة" بمنتدى شباب العالم

حرصت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الحوار مع عدد من الشباب من ذوى القدرات الخاصة المشاركين فى منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ.

وحرصت الوزيرة، على التعرف على أفكار الشباب والتحديات التى تواجههم، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يضعان "ذوى القدارات الخاصة" فى أولوياتهم.

وقال نور الشيخ، أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم على صفحته على "فيس بوك": "نتفاخر دائما بإنسانية وتواضع الوزراء الأجانب، فلنفخر بوزيرة مصرية تنحنى احتراما وتجلس أرضا لتتحدث مع مصريين، فلتفخروا بالمصريين قليلاً".