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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:13 م
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صور.. رئيس كوبا يصل إلى بيونج يانج فى زيارة تاريخية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:54 ص
صور.. رئيس كوبا يصل إلى بيونج يانج فى زيارة تاريخية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وصل الرئيس الكوبى ميجيل دياز-كانيل إلى بيونج يانج، الأحد، فى زيارة وصفتها وسائل الإعلام فى كوريا الشمالية بـ"التاريخية" حيث وصفت علاقة البلدين بالصداقة التى لا تقهر.

احتشاد مواطنى كوريا الشمالية للاحتفاء بالضيف
احتشاد مواطنى كوريا الشمالية للاحتفاء بالضيف

 

وتأتى الزيارة على وقع محادثات متوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبعد أيام فقط من فرض واشنطن لقيود اقتصادية جديدة على كوبا. وعادت العلاقات بين واشنطن وهافانا بشكل كامل فى 2015 بعد أكثر من نصف قرن من العداوة إلا أنها تدهورت منذ وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى السلطة.

الزعيمان فى محادثات ثنائية
الزعيمان فى محادثات ثنائية

 

وتعد كوبا الشيوعية واحدة بين حلفاء كوريا الشمالية القلة المتبقين.

الزعيمان وزوجاتهما على مأدبة لتحية الضيف الكوبى
الزعيمان وزوجاتهما على مأدبة لتحية الضيف الكوبى
الزعيمان وزوجاتهما يتصافحون
الزعيمان وزوجاتهما يتصافحون
الزعيمان يتبادلان الحديث على هامش مأدبة على شرف الضيف الكوبى
الزعيمان يتبادلان الحديث على هامش مأدبة على شرف الضيف الكوبى
جولة للزعيمان فى شوارع بيونج يانج
جولة للزعيمان فى شوارع بيونج يانج
خلال الاستقبال بالمطار
خلال الاستقبال بالمطار
خلال عرض احتفالى
خلال عرض احتفالى
زعيم كوبا فى حديث مع نظيره الكورى الشمالى
زعيم كوبا فى حديث مع نظيره الكورى الشمالى
زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الكوبى
زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الكوبى
زعيما البلدين
زعيما البلدين
زعيما كوريا الشمالية وكوبا
زعيما كوريا الشمالية وكوبا
عرض احتفالى احتفاء بزعيم كوبا
عرض احتفالى احتفاء بزعيم كوبا
كيم جونج أون على رأس مستقبلى رئيس كوبا بالمطار
كيم جونج أون على رأس مستقبلى رئيس كوبا بالمطار
كيم جونج أون مع نظيره الكوبى
كيم جونج أون مع نظيره الكوبى
كيم جونج أون يلتقة نظيره الكوبى بالمطار
كيم جونج أون يلتقى نظيره الكوبى بالمطار
مأدبة على شرف رئيس كوبا بحضور الزعيمين
مأدبة على شرف رئيس كوبا بحضور الزعيمين
مصافحة بين الزعيمين على هامش اللقاء
مصافحة بين الزعيمين على هامش اللقاء
مصافحة بين الزعيمين
مصافحة بين الزعيمين

 

 


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