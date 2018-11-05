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صور.. جمارك المطار تضبط راكبًا حاول تهريب 30 آيفون ملفوفة حول جسده

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:42 م
صور.. جمارك المطار تضبط راكبًا حاول تهريب 30 آيفون ملفوفة حول جسده جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب 30 ايفون حول جسده
كتب أحمد حمادة
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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة ما راكب بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه عمرو العميرى مأمور الجمرك فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحمل حقيبة وبالعرض على مصطفى راشد نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد جمعة مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مشرف الصالة لتفتيش حقيبة الراكب وتفتيشه ذاتيا.

 

وأضافت المصادر أن بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 3 كراتين بها 24 هاتف محمول ( آيفون ) وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 6 هواتف محمول آيفون حول جسده بإجمالى 30 هاتف محمول آيفون، وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 37 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك.

 

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