صور .. تعرف على عبقرى الرياضيات عمر عثمان أصغر مصرى حاصل على الدكتوراه

استضافت جامعة قناة السويس ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عاطف أبو النور ، اليوم الاثنين ، عبقرى الرياضيات الدكتورعمرعثمان ، الحاصل علي درجة الدكتوراه من فرنسا ، وعمره 22 عاما .

وكان فى استقبال الدكتور عمر عثمان ، الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور عبد الرؤوف مصطفي عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، والأستاذ الدكتور حامد نصار ، عميد الكلية الأسبق ، حيث القى العالم المصرى محاضرة تحت بعنوان "المثابره أساس النجاح " .

وأعرب الدكتور طارق راشد رحمي ، عن فخره وتقديره للدكتور عمر عثمان ، مشيرا الى أنه حقق رقم قياسى بحصوله على درجة الدكتوراه ، وفى هذه السن ، مشيرا الى أن الجامعة سوف تنظم سلسلة من المحاضرات لطلبة الجامعة سوف يحاضر فيها الدكتور عمرو عثمان ، الذى حصل على الماجستير وسنه 19 عاما ثم الدكتوراه في عمر 22 عاماً. ورغم العقبات التي واجهته إلا أنها لم تقف حاجزاً بينه وبين تحقيق حلمه لم ييأس واستطاع أن يحصل على الدكتوراه من فرنسا جامعة "باريس ديدرو" .

ومن جانبه قال الدكتورعمر عثمان ، أنه حبه لمادة الرياضيات ظهر في الصف الخامس الابتدائي ، وبعد التحاقه بالصف الأول الإعدادى القى ندوة عن الرياضيات بحضور موجهى المادة ، الذين عرضوا عليه الذهاب إلى الجامعة الألمانية لاستكمال دراستة بها؛ لأن ما وصل له هو مستوى طالب جامعي وليس طالب إعدادي ،وهناك أجرى له امتحاناً خاصاً بطلبة الفرقة الأولى بكلية الهندسة واجتازه بنجاح، ليسمح له بعد ذلك بحضور المحاضرات مع طلبة كلية الهندسة، بجانب دراستة في المدرسة أيضاً، والتي استمر فيها حتى انتهائه من الصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور عمر عثمان ، أنه أثناء دراسته بالجامعة الألمانية التحق أيضاً بالدراسة في جامعة القاهرة ، والتحق بكليه العلوم قسم الرياضيات ، حيث قدم له أعضاء هيئه التدريس كل الدعم ، وبدأ الانتظام في الحضور إلى الكلية لمدة يومين في الأسبوع، بجانب حضوره في الجامعة الألمانية،ثم انتقل للجامعة الأميركية وهناك أكمل دراسته لمدة ثلاث سنوات بشكل غير رسمي أيضاً، لينطلق بعدها للدراسة في فرنسا .

وأوضح العالم المصرى ، أنه راسل إحدى الجامعات في بريطانيا لاستكمال الدراسة بها للحصول على الماجستير، لكن الأمر لم ينجح بسبب عدم وجود أوراق تثبت حصوله على الثانوية العامة أو البكالوريوس. لكنه التحق في فترة الصيف بمدرسة صيفية بفرنسا، وذهب للدراسة هناك، ليتعرف أثناء الدراسة على دكتورة فرنسية ساعدته في الالتحاق بالدراسة في المدرسة العليا للأساتذة École Normale Supérieure ، وطلبت منه الذهاب للسفارة الفرنسية في مصر، وهناك وجد جواز السفر والتأشيرة، واشترطت عليه أنه لاستكمال الدراسة عليه اجتياز اختبار حتى يتم قبوله في الجامعة مضيفا أنه وقع الاختيار عليه من بين أفضل 10 طلاب في علم الرياضيات من مختلف دول العالم، للدراسة مع أفضل 40 طالباً في فرنسا، ولم تطلب الجامعة شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة للدراسة، بل تم قبوله نظراً لتفوقه، وهناك حصل على البكالوريوس في عام واحد، وفي عمر19عاماً حصل على الماجستير، وبعدها بدأ التدريس للطلبة في الجامعة والدكتوراه في عمر22 عاما تخصص الهندسه اللاتبادلية .