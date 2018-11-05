صور.. الكلاب الضالة تثير الذعر فى شوارع بورسعيد.. والمواطنون يستغيثون

بورسعيد محمد فرج

حالة من الذعر تنتاب الاهالى فى شوارع بورسعيد حيث رصدت عدسة "اليوم السابع" مجموعة من الكلاب الضالة تثير الذعر بين المارة بشارع 23 يوليو "الشهير" و بالقرب من مركز صحى رعاية المناخ ومستشفى المصح البحرى تهاجم المواطنين تنبح وتهاجم قائدى السيارات والدراجات البخارية بالطريق العام والمسئولين فى غفلة

ويقول منير جاد عبد النبى 55 سنه "تاجر " لــــ" اليوم السابع " الكلاب الضالة أصبحت ظاهرة فى كافة الأحياء رغم العديد من الشكاوى للمسئولين والجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات الحاسمة للقضاء على المشكلة التى باتت تهدد الأطفال أثناء ذهابهم للمدارس وهناك حالات عقر تعرض لها بعض الماره ولأحد يتحرك.

وطالب أحمد عبد الفضيل "مهندس" تدخل مسئولى مديرية الطب البيطرى التصدى لهذه الظاهرة بصفة مستمرة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة التى تتجول فى الشوارع تثير الذعر فى نفوس المارة وخاصة الفتيات والأطفال .



الكلاب الضالة تكشر عن انيابها



الكلاب الضالة خلف



الكلاب الضالة على ناصبة مسستشفى الحميات



الكلاب الضالة على ناصية مستشفى المصح البحرى



الكلاب تتجول فى الشوارع

وناشد الأهالى المحافظ اللواء عادل اغضبان إصدار تعليمات للجهات المختصة بمطاردة الكلاب الضالة من خلال تنظيم حملات تطهير بصفة مستمرة للقضاء عليها لحماية أطفالنا من عقرها فى الطريق العام .