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صور.. العواصف تقتل أسرتين بمنزل واحد فى جزيرة صقلية الإيطالية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:08 ص
صور.. العواصف تقتل أسرتين بمنزل واحد فى جزيرة صقلية الإيطالية اعصار ايطاليا
ميلانو (رويترز)
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لقى أفراد أسرتين تقيمان بمنزل واحد بجزيرة صقلية الإيطالية، حتفهم غرقا عندما غمرت مياه نهر مسكنهم نتيجة أمطار غزيرة ورياح عاتية تجتاح البلاد.

وملأت المياه المنزل بمنطقة كاستلداتشا بإقليم باليرمو خلال لحظات لتقضى على سكانه التسعة، ونجا أب وابنته من الموت بعدما ذهبا للتسوق وكذلك شخص ثالث تسلق شجرة.

وترفع المأساة عدد القتلى جراء الأمطار والعواصف التى تجتاح إيطاليا إلى 12 على الأقل فى صقلية وحدها بعدما توفى ثلاثة آخرين فى سيارتهم بسبب المياه أيضا.

وتحدث رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى عن "مأساة هائلة" خلال زيارته للمناطق المتضررة فى صقلية، الأحد، وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيء بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية، وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا، وقال حاكم فينيتو أمس السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف فى المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.

الاضرار التى خلفها الاعصار
الاضرار التى خلفها الاعصار

 

الاضرار جراء الاعصار
الاضرار جراء الاعصار

 

الامطار الغزيرة فى ايطاليا
الامطار الغزيرة فى ايطاليا

 

الأمطار تغرق شوارع فى ايطاليا
الأمطار تغرق شوارع فى ايطاليا

 

جانب من الاعصار فى ايطاليا
جانب من الاعصار فى ايطاليا

 

مياه الامطار
مياه الامطار

 


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