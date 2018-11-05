صور ... الإهمال يحول مقابر بورفؤاد لمقالب للقمامة ومأوى للحيوانات الضالة

بورسعيد - محمد فرج

رصد "اليوم السابع "حالة من الإهمال والفوضى انتشرت داخل مقابر بورفؤاد التى تحولت لمقالب للقمامة ومأوى للقطط التى تعبث فى القبور المفتوحة بلا أغطية وسط حالة من الفزع تنتاب زوارها لحظة خروج قطط سوداء من بعض القبور المكشوفة.

ومن جانبه أكد يوسف السيد نجيب أحد زوار مقابر بورفؤاد لـ "اليوم السابع" أن الإهمال يستشرى بجنباتها ومخلفات الأعشاب والرمال تفترش الطريق فضلا عن المقابر المكشوفة التى اتخذتها القطط مأوى لها وسط تجاهل مجلس مدينة بورفؤاد والجهات المعنية المسئولة عن النظافة العامة.

وناشد الأهالى المحافظ اللواء عادل الغضبان تفقد المقابر للوقوف على مدى افتقادها لحملات النظافة التى تعد انتهاكا لحرمة الموتى.



الإهمال إنتهاك لحرمة الموتى



الإهمال يحول المقابر لمقالب



الإهمال ينتشر على مشارف مقابر بورفؤاد



امخلفات الأشجار على جانبى الطريق بمقابر بورفؤاد



تدهور المقابر والمسئولين فى غفلة



تدهور مقابر بورفؤاد



جانب من الإهمال بمقابر بورفؤاد