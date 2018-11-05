شركة إكسون موبيل مصر تتألق بعد توقيع شراكة مع بيجو مصر

استمراراً لريادتها وشراكتها الناجحة مع أكبر وكلاء السيارات بمصر، أقامت شركة إكسون موبيل مصر الرائدة فى تسويق المنتجات البترولية احتفالية رائعة بأحد فنادق القاهرة لتوقيع شراكة جديدة مع شركة بيجو مصر أحد أبرز العلامات التجارية البارزة فى قطاع السيارات بمصر ، فى حضور كلا من أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، خالد يوسف الرئيس التنفيذى لشركة بيجو مصر، أنكوش أرورا الرئيس التنفيذى للعمليات لمجموعة المنصور للسيارات، لطفى منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق لمجموعة المنصور للسيارات، كيونجيل بارك رئيس خدمات ما بعد البيع بمجموعة المنصور للسيارات، فضلاً عن حضور كوكبة رفيعة المستوى من مسئولى الشركتين.

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر فى كلمته للحضور: "سعداء بشراكتنا الجديدة مع شركة بيجو مصر أحد العلامات التجارية الفرنسية البارزة فى قطاع السيارات بمصر. ونتطلع أن تشهد شراكتنا المزيد من التعاون المثمر وأن يشعر عملائنا بالآثار الايجابية لهذه الشراكة والتى تتمثل فى تقديم أجود وأحسن المنتجات من الزيوت التى تليق بعملاء بيجو."

وأضاف الصادق قائلا:" لأكثر من 115 عام قدمت إكسون موبيل مصر رصيداً كبيراً من النجاحات والإنجازات، بمنتجاتها وخدماتها المتطورة فى كل المحطات والتى تزيد عن 350 محطة وقود وأكثر من 60 مركز خدمة لموبيل 1على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية فى مصنعيها للزيوت والشحومات بالإسكندرية والعاشر من رمضان والتى تعد من أفضل المصانع على مستوى العالم، وتقوم بتصدير الإنتاج المصرى إلى أسواق افريقيا وأوروبا ودول الشرق الأوسط".

واستطرد الصادق قائلا:" كما يعد عام 2018 عاماً حافلاً بالنجاحات للشركة وتأكيد للريادة فى السوق المصري، وزيادة فى الحصة السوقية حيث قمنا بتوقيع الكثير من الشراكات مع أكبر مصنعى ووكلاء السيارات، واليوم توجت شراكتنا بالأسد الفرنسى بيجو".

وبموجب هذه الشراكة ستقوم إكسون موبيل مصر بتزويد سيارات بيجو بجميع أنواع الزيوت الفائقة والموصى بها من أوتوموبيل بيجو العالمية كزيوت صالحة للعمل بالأجواء الحارة وأقصى ظروف التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لمنتجات الزيوت والشحوم للسيارات، من خلال تعريف العملاء بأهمية الزيوت والتكنولوجيا المتطورة التى تم استخدامها لإنتاجها وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء.

وفى ختام كلمته تطلع المهندس أحمد الصادق أن تشهد الفترة القادمة الكثير من النجاحات والإنجازات للجانبين وأن يواصلاً ريادتهما للسوق المصرية الذى يعد سوقاً واعداً للاستثمارات.

يذكر أن إكسون موبيل مصر المورد الرئيسى لمحركات كثير من السيارات، حيث أبرمت مؤخراً اتفاقية شراكة مع عدد من أبرز وكلاء ومصنعى السيارات بمصر من ضمنهم شركة "EIT" الوكيل الحصرى لـ كيا موتورز، والمجموعة البافارية الوكيل الرسمى لـ BMW و Mini Cooper وهو الأمر الذى يؤكد سعى إكسون موبيل مصر المحافظة على ريادتها للسوق المصرية لأكثر من 115 عاماً وتحقيق المزيد من النجاحات.

ومن جانبه، صرح خالد يوسف الرئيس التنفيذى لشركة بيجو مصر عن هذه الشراكة قائلا:" وفى هذا الحدث نود ان نبعث العديد من الرسائل الإيجابية لعشاق ومالكى علامة بيجو فى مصر.. من منطلق حرصنا الشديد على تقديم أفضل وأجود الخدمات لهم .. ليس على مستوى الطرازات المطروحة او المزمع طرحها فى المستقبل القريب فحسب .. ولكن على مستوى جميع الأركان التى ترتكز عليها شركتنا وتستهدف عودة بيجو للمكانة التى تستحقها وشعارها الراسخ فى عقول وقلوب المصريين .

ويأتى على رأس هذه الأركان قطاع خدمات ما بعد البيع.. ومن هنا كان فرضا علينا ان نسعى بكل قوتنا لتوفير كافة العوامل التى تؤمن تقديم اعلى مستوى من الخدمات لعملاء بيجو فى مصر.. فكان تحالفنا مع شركة إكسون موبيل مصر صاحبة التاريخ العريق فى السوق المصرى.

وأضاف خالد يوسف: "نحن على ثقة تامة بأن شركة إكسون موبيل مصرستعمل من خلال الشراكة على تقديم أفضل وأجود منتجات الزيوت لعملاء بيجو فى مصر المطابق للمواصفات القياسية والذى توصى بها أوتوموبيل بيجو العالمية لسيارتها بخبرتها فى مجال السيارات التى تجاوزات الـ160 عام".

وفى ختام الاحتفالية، قام فريق عمل الشركتين بتبادل الصور التذكارية، آملين أن تتحقق كل الأهداف المرجوة من هذه الشراكة المتميزة.