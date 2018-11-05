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شباب العالم يبدون سعادتهم بتنظيم المنتدى: شرف عظيم أن نلتقى الرئيس

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:32 م
شباب العالم يبدون سعادتهم بتنظيم المنتدى: شرف عظيم أن نلتقى الرئيس شباب العالم
كتبت ريهام عبد الله
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أطلق منتدى شباب العالم 2018، والمقام بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيديوهات لرصد آراء الشباب المشاركين فى المؤتمر حول التنظيم والقضايا المطروحة على جدول فعاليات مؤتمر شباب العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر فيس بوك، فيديو يرصد آراء الشباب الأجانب فى المؤتمر، من دول عدة ومنها اليونان وروسيا ومنغوليا، والبوسنة والهرسك.

وأبدى الشباب سعادتهم للتواجد فى مصر، واعتبرها البعض أنها من البلاد المفضلة عنده، كما عبروا عن سعادتهم الشديدة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتحدث معه والاستماع له، مشيرين إلى أنه شرف عظيم.

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى بدأت فعالياته السبت الماضى وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وبخلاف ورش العمل التى سبقت عقد المنتدى.

ويضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.

 

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