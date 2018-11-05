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شاهد.. كيف تحدث المشاركون بمنتدى شباب العالم عن حسن التنظيم والاستفادة من فعالياته

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:56 ص
شاهد.. كيف تحدث المشاركون بمنتدى شباب العالم عن حسن التنظيم والاستفادة من فعالياته منتدى شباب العالم
كتب إسلام جمال
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لاشك أن منتدى شباب العالم، فى دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أصبح فرصة رائعة للتعارف والتقارب بين ثقافات الشعوب، والاستفادة من التجارب والأفكار الملهمة للآخرين.

هذا ما عبر عنه عدد من الشباب، أصحاب الجنسيات المختلفة، الذين شاركوا فى المنتدى على مدار اليومين الماضيين، حيث تحدث عدد من المشاركين من روسيا وكندا، نيجريا، وفلسطين، وإسبانيا، وعدد آخر من الدول، عن سعادتهم الغامرة فى المشاركة بالمنتدى.

وقد أشاد هؤلاء الشباب بحسن تنظيم المؤتمر، والذى اعتبروه فرصة رائعة للتعرف على الآخرين وتبادل الثقافات المختلفة بين الشعوب، كما عبروا عن سعادتهم من المشاركة فى الورش والجلسات، خلال فعاليات المنتدى على مدار اليومين الماضيين.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح  الجمعة الماضية مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابى للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018


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