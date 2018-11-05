شاهد في دقيقة.. كيف تخطط الدولة لتنشيط السياحة العلاجية

كتب أسامة عبد الحميد

تتجه وزارة الصحة إلى تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر ، وذلك لأهمية الملف فى زيادة دعم دور مصر الريادى فى العالم، إلى جانب زيادة الدخل القومى، ويرصد الفيديو التالي فى السطور التالية أهداف تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر .

1- وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية بما يتناسب مع دور مصر الإقليمي الرائد

2- تنمية القطاع الصحي في مصر

3- زيادة الدخل القومي بزيادة عدد المترددين على مصر من مرضى الدول الأخرى

4- الترويج للمشروعات الرائدة وجذب استثمارات أجنبية لمصر

5- تدريب الكوادر في مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء

6- مراقبة أداء سوق السياحة العلاجية وتحسين الخدمات المقدمة

7- الاستفادة من قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر وإيجاد روح الفريق

8- إيجاد قاعدة بيانات للأمراض في مصر ودول الجوار

9- تبادل الخبرات في مجال السياحة وبيوت الخبرة العالمية

10- تأصيل دور مصر الرائد خاصة في إفريقيا والدول العربية