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شاهد في دقيقة.. كيف تخطط الدولة لتنشيط السياحة العلاجية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:31 م
شاهد في دقيقة.. كيف تخطط الدولة لتنشيط السياحة العلاجية السياحة العلاجية
كتب أسامة عبد الحميد
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تتجه وزارة الصحة إلى تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر ، وذلك لأهمية الملف فى زيادة دعم دور مصر الريادى فى العالم،  إلى جانب زيادة الدخل القومى، ويرصد الفيديو التالي فى السطور التالية أهداف تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر .

1-    وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية بما يتناسب مع دور مصر الإقليمي الرائد

2-    تنمية القطاع الصحي في مصر

3-    زيادة الدخل القومي بزيادة عدد المترددين على مصر من مرضى الدول الأخرى

4-    الترويج للمشروعات الرائدة وجذب استثمارات أجنبية لمصر

5-    تدريب الكوادر في مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء

6-    مراقبة أداء سوق السياحة العلاجية وتحسين الخدمات المقدمة

7-    الاستفادة من قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر وإيجاد روح الفريق

8-    إيجاد قاعدة بيانات للأمراض في مصر ودول الجوار

9-    تبادل الخبرات في مجال السياحة وبيوت الخبرة العالمية

10- تأصيل دور مصر الرائد خاصة في إفريقيا والدول العربية 

 


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السياحة العلاجية

السياحة العلاجية فى مصر

السياحة




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