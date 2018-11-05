شاهد في دقيقة.. كيف تخطط الدولة لتنشيط السياحة العلاجية

تتجه وزارة الصحة إلى تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر ، وذلك لأهمية الملف فى زيادة دعم دور مصر الريادى فى العالم، إلى جانب زيادة الدخل القومى، ويرصد الفيديو التالي فى السطور التالية أهداف تنشيط ملف السياحة العلاجية فى مصر .
1- وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية بما يتناسب مع دور مصر الإقليمي الرائد
2- تنمية القطاع الصحي في مصر
3- زيادة الدخل القومي بزيادة عدد المترددين على مصر من مرضى الدول الأخرى
4- الترويج للمشروعات الرائدة وجذب استثمارات أجنبية لمصر
5- تدريب الكوادر في مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء
6- مراقبة أداء سوق السياحة العلاجية وتحسين الخدمات المقدمة
7- الاستفادة من قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر وإيجاد روح الفريق
8- إيجاد قاعدة بيانات للأمراض في مصر ودول الجوار
9- تبادل الخبرات في مجال السياحة وبيوت الخبرة العالمية
10- تأصيل دور مصر الرائد خاصة في إفريقيا والدول العربية
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