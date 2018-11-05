سويسرا تجرى محادثات مع أمريكا وإيران بشأن قناة لتوصيل مساعدات

رويترز

قالت الحكومة السويسرية إنها تجرى محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن تدشين قناة مدفوعات للأغراض الإنسانية بهدف ضمان استمرار تدفق الطعام والأدوية إلى طهران بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى بيان بالبريد الالكترونى "سويسرا ملتزمة بحماية المصالح الاقتصادية السويسرية وتتابع عن كثب تطور الموقف. السلطات فى اتصال مباشر مع السلطات المختصة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وإيران".

وأضافت "الحكومة الاتحادية ملتزمة، تحديدا فى المجال الإنسانى، بضمان إمكانية استمرار تقديم الطعام والمنتجات الصيدلية من سويسرا". وتابعت أن الحكومة على اتصال مع السلطات الأمريكية والإيرانية وشركات سويسرية بشأن تدشين قناة إنسانية لتوصيل المساعدات.

ورفض متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية الخوض فى تفاصيل عن الخطة.