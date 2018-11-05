سول: زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية لروسيا خلال الشهر الجارى

موسكو(أ ش أ)

قال السفير الكورى الجنوبى لدى روسيا وو يون-كيون اليوم الاثنين، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون من المحتمل أن يزور روسيا خلال الشهر الجارى.

وأضاف وو -فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "على ما يبدو أن روسيا وكوريا الشمالية لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن زيارة كيم، ولكن بالنظر للظروف فإنه على الأرجح أن تكون الزيارة خلال الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن روسيا طلبت أن يقوم كيم بزيارة لها خلال العام الجارى، ولكن يبدو أن كوريا الشمالية تدرس الوقت والمكان بالإضافة إلى جدول الأعمال والاتفاق المحتمل مع روسيا.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد زار بيونج يانج نهاية مايو الماضى، وأعرب عن رغبة الرئيس فلاديمير بوتين فى حضور كيم المنتدى الاقتصادى الشرقى فى فلاديفوستوك فى سبتمبر الماضى، أو أن يقوم بزيارة منفصلة لروسيا، ثم أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو أن زيارة كيم لروسيا قد تكون خلال العام الجارى، وذلك بعد زيارتها لبيونج يانج فى سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

فى سياق آخر، قال وو أنه من المقرر أن يقوم بوتين بزيارة لكوريا الجنوبية العام المقبل، موضحًا أن مكتبه سيتواصل مع الرئاسة الروسية "الكرملين" نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل لمناقشة زيارة بوتين لسول فى النصف الأول من 2019.

وذكر "وو" أن سول وموسكو ستبدآن المفاوضات من أجل اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة؛ وفقًا لاتفاق القمة الذى تم التوصل إليه فى يونيو الماضى بين بوتين والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، مشيرًا إلى أن روسيا ستكون نقطة انطلاق مهمة جدًا لتزويد كوريا الجنوبية بفرصة للتقدم فى القارة؛ اعتمادًا على التقدم فى العلاقات بين الكوريتين.

وأكد السفير الكورى الجنوبى لدى روسيا ضرورة الاستفادة بالكامل من الإمكانيات الروسية فى ظل تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى مون الرئاسة.