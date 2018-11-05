video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول: زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية لروسيا خلال الشهر الجارى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:13 ص
سول: زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية لروسيا خلال الشهر الجارى لافروف وزعيم كوريا الشمالية
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال السفير الكورى الجنوبى لدى روسيا وو يون-كيون اليوم الاثنين، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون من المحتمل أن يزور روسيا خلال الشهر الجارى.

وأضاف وو -فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "على ما يبدو أن روسيا وكوريا الشمالية لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن زيارة كيم، ولكن بالنظر للظروف فإنه على الأرجح أن تكون الزيارة خلال الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن روسيا طلبت أن يقوم كيم بزيارة لها خلال العام الجارى، ولكن يبدو أن كوريا الشمالية تدرس الوقت والمكان بالإضافة إلى جدول الأعمال والاتفاق المحتمل مع روسيا.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد زار بيونج يانج نهاية مايو الماضى، وأعرب عن رغبة الرئيس فلاديمير بوتين فى حضور كيم المنتدى الاقتصادى الشرقى فى فلاديفوستوك فى سبتمبر الماضى، أو أن يقوم بزيارة منفصلة لروسيا، ثم أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو أن زيارة كيم لروسيا قد تكون خلال العام الجارى، وذلك بعد زيارتها لبيونج يانج فى سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

فى سياق آخر، قال وو أنه من المقرر أن يقوم بوتين بزيارة لكوريا الجنوبية العام المقبل، موضحًا أن مكتبه سيتواصل مع الرئاسة الروسية "الكرملين" نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل لمناقشة زيارة بوتين لسول فى النصف الأول من 2019.

وذكر "وو" أن سول وموسكو ستبدآن المفاوضات من أجل اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة؛ وفقًا لاتفاق القمة الذى تم التوصل إليه فى يونيو الماضى بين بوتين والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، مشيرًا إلى أن روسيا ستكون نقطة انطلاق مهمة جدًا لتزويد كوريا الجنوبية بفرصة للتقدم فى القارة؛ اعتمادًا على التقدم فى العلاقات بين الكوريتين.

وأكد السفير الكورى الجنوبى لدى روسيا ضرورة الاستفادة بالكامل من الإمكانيات الروسية فى ظل تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى مون الرئاسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئاسة سول: لا يوجد تغيير فى خطة زيارة زعيم كوريا الشمالية العام الجارى

سول

روسيا

كوريا الشماليه

زعيم كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة