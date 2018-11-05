سول تعتزم إنشاء نظام مشترك لمكافحة الأمراض المعدية مع بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن الكوريتين ستعقدان محادثات بشأن التعاون فى مجال الصحة بعد غد الأربعاء، فى مكتب الاتصال المشترك فى كيسونج بكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون قوله فى تنوير صحفى أن الحكومة تأمل فى أن تناقش الكوريتان إنشاء نظام مشترك لمواجهة الأمراض المعدية والتعاون فى الرعاية الطبية والصحة بشكل وثيق خلال هذه المحادثات.

ومن المتوقع أن يشارك فى هذه المحادثات 3 مسئولين عن الجانب الجنوبى بمن فيهم نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية كوون دوك-تشول، فيما يحضرها المسئول الصحى الكبير بارك ميونج-سو ومسئولون آخرين عن الجانب الشمالي.

وتعتبر المحادثات بين الكوريتين بشأن التعاون فى المجال الصحى، الأولى من نوعها منذ ديسمبر 2007 عندما عقدت الكوريتان اجتماعا للجنة الفرعية للتعاون فى الصحة والرعاية الطبية وحماية البيئة.. ومن المنتظر أن تركز هذه المحادثات على منع دخول وانتشار الأمراض المعدية.