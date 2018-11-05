سكرتير محافظة الأقصر الجديد يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات المواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

عقد اللواء هشام أحمد شادى، سكرتير عام محافظة الأقصر الجديد، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين فى مقر ديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، وذلك بحضور كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارات، والعديد من أهالى المحافظة.

واستمع السكرتير العام، خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم فى قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

ووجه ببحث ودراسة كل مطالب المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول العملية التى تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، مشدّدًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات بضرورة التعاون مع الأهالى لحل مشكلاتهم.























