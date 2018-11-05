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سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:35 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بالإسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية: صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين و البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط "كريم.ع.ف" 30 عام عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته 60 تذكرة هيروين تزن 150جرام وسلاح أبيض"كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول و"على .أ.ع"21 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو تزن 1.250 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هيثم.ع.ع"34 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 80 قرص مخدر.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


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