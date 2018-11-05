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سقوط عناصر بؤرة تجارة الاستروكس والهيروين والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:01 م
سقوط عناصر بؤرة تجارة الاستروكس والهيروين والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور المتهمون
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على 5 عاطلين لإدارتهم بؤرة لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور، وضبط بحوزتهم 177 كيسا من مخدر الاستروكس، و7 لفافات هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، وأسلحة بيضاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بإشراف العميد سامح الحميلي مدير الإدارة تورط كلا من " س . ح. المناعي " وشقيقه " سيد " و " علي. ع " و " محمد. س و " محمود. أ " عاطلين بتكوين بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 177 كيس من مخدر الاستروكس، و7 لفافات هيروين، و29 قرص ترامادول، و 95 قرص باركينول، و 96 قرص أبتريل و50 قرص أموتريل.

كما ضبط بحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض، و2 كورباج معدنى، و3 هواتف محمولة، ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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