"زراعة المنوفية": إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

صرح الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، بأنة تم إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية يإجمالى مساحة فدان و18 قيراط خلال شهر أكتوبر لسنة 2018 بمراكز (شبين الكوم – بركة السبع – السادات – الباجور – تلا).

وأكد جامع على التنسيق التام مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، للمتابعة المستمرة وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح الوزارية.

كما أعلن وكيل وزارة الزراعة بأنة تم المرور على مساحة 43 ألف و743 فدان حدائق فاكهه ومساحة 3 ألاف و180 فدان محاصيل خضر وكذا مساحة ألفان و570 فدان موز بمعرفة اللجنة العلمية لمشروع تورد القمة، لحل المشاكل التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية المطلوبة للنهوض بكل محصول.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة ، مشدداً على ضرورة التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية، وكذا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة وعدم مخالفة القوانين المنظمة لذلك.

كما قامت قافلة زراعية فى جامعة المنوفية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنوفية، بزيارة إلى الإدارة الزراعية بمنوف لإرشاد المرشدين الزراعيين والمزارعين بالطرق الحديثة والمتطورة فى زراعة محاصيل القمح والبطاطس لكونهما من أهم المحاصيل الإستراتيجية فى الغذاء المصرى.

وأشار القائمون على فعاليات القافلة، بأن هناك طرق حديثة ومثلى لزراعة القمح والبطاطس وتعمل على توفر المياه خلال مراحل نموهما، وتقلل من إستخدام المبيدات الكيميائية الضارة مع زيادة نسب المحصول والكيفية التى يتم فيها تخزين المحاصيل لمنع إفسادها بعوامل التهوية الزائدة أو القليلة إلى جانب تناولهم لأنواع من زراعات البطاطس الجديدة والأكثر إنتاجا وجودة، وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها من كلية الزراعة الدكتورة درية محمد خيرى وكيل كلية الزراعة والدكتور أسامة على محمد والدكتور محمد عبد المحسن الأستاذان بكلية الزراعة.