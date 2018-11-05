رئيس "يونيفرسال رايتس" بمنتدى شباب العالم: 3 مليارات شخص يعيشون في فقر الطاقة

كتب محمود العمري – بعثة اليوم السابع

قال آرش آزامي رئيس شركة "يونيفرسال رايتس" للطاقة، إن نسبة النفاذ إلى الطاقة 14% لكل دول العالم، وهناك الكثير من الوقائع والحقائق للتعامل مع هذا الوضع، مشيرًا إلى أن البعض يبذل الكثير من المجهود للوصول إلى الطاقة ومن الممكن استخدام ذلك الوقت والمجهود في التعليم مثلًا.

وجاء كلمته في جلسة "في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية: ما الذي يمد العالم بالطاقة؟"، صباح اليوم الاثنين، ضمن أعمال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المنعقدة في قاعة الأقصر، على ضرورة أن نعمل نحو القدرة العالمية للوصول إلى الطاقة بأقل مجهود، مشيرًا إلى أن نسبة النفاذ إلى الطاقة فى النيجر 14% على الرغم من أنها من أكبر دول العالم في تصدير اليورانيوم.

واستعرض رسمًا بيانيًا يوضح أن أكبر مستهلك للطاقة في العالم الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان على الترتيب، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الدول المشبعة تمامًا لتغطية احتياجات الكهرباء، ولكن هناك 3 مليارات شخص يعيشون في فقر الطاقة، وألقى الضوء على زيادة توليد الطاقة من الرياح فى الصين والاتحاد الأوروبى وكينيا ومنطقة القرن الأفريقى.

وأشار إلى أن استهلاك الطاقة ارتفع في آخر 20 سنة بنسبة 47% والزيادة ستكون كبيرة في العشرين عامًا المقبلة، وأكد أن الاتجاه في العالم بالمستقبل سيكون نحو استخدام الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك ثروة فيما يتعلق بمجال الطاقة، مشيدا بفكرة تمثيل كل دول العالم في منتدى شباب العالم.