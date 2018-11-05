رئيس وزراء تونس يفتتح منتدى الأعمال FUTURALLIA بمشاركة وفد مصرى

كتبت أسماء أمين

يفتتح رئيس وزارء تونس يوسف الشاهد، منتدى الأعمال FUTURALLIA بمشاركة وفد مصرى فى دورته الثانية والعشرون والذى يعقد لأول مرة فى فريقيا فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر بتونس.

ويشارك بالمنتدى حوالى 200 مؤسسة تونيسة و200 مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوروبا وشرق آسيا وأمريكا، ويهدف المنتدى لدفع التصدير والاستثمار وربط علاقات شراكة جديدة مع الفاعليين الاقتصاديين في العالم بالإضافة الى عقد لقاءات أعمال ثنائية.

وقال عبد العليم نوراه رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى لـ"اليوم السابع" إنه سيتم توقيع بروتوكول مع الكنفدرالية للمؤسسات المواطنة التونسية – كونكت على هامش المنتدى، بالإضافة إلى عقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصرى التونسى بعد إعاده تشكيله، بالإضافة إلى زيارة معرض الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.

وأوضح أنه سيتم عمل مائدة مستديرة عن الاستثمار فى تونس بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى ورئيس هيئة الاستثمار التونسية ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحره المصرى، بحضور رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحره المصرى الدكتور محسن عادل.