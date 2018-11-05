رئيس مدينة العريش يعلن الانتهاء من إزالة آثار الأمطار

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة العريش، مساء اليوم، الانتهاء كليا من إزالة آثار الأمطار بالعريش.

وقال المعداوى، فى تصريح صحفى، إنه تمت السيطرة على آثار موجة الأمطار التى تعرضت لها ما بين خفيفة ومتوسطة.

وأضاف المعداوى أن مجموعة التدخل السريع برئاسة عيد بكير سكرتير المجلس، وقوة معدات من لودر وسيارة قلاب وعربة شفط مياه وسيارة إنارة، وماكينة شفط مياه تعاملت مع الموقف بالتنسيق مع الرى وشركة المياه والصرف الصحى، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر لتوفير الأغطية والمراتب وتحديد مدارس للإيواء السريع فى حالة الضرورة لذلك .