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رئيس مجلس الدولة: نحرص على تطوير منظومة التقاضى لخدمة المواطنين.. صور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:27 م
رئيس مجلس الدولة: نحرص على تطوير منظومة التقاضى لخدمة المواطنين.. صور المستشار احمد أبو العزم
كتب أحمد عبد الهادى
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قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن المجلس حريص على العمل على تطوير منظومة التقاضى للتيسير على المتقاضين بتوفير أفضل السبل لسرعة الفصل فى القضايا، كما أكد أن مجلس الدولة فى الوقت الحالى يقوم بتطوير نظم الميكنة وربطها بكل فروع المجلس الكترونيا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة لمحافظة سوهاج فى جولة لافتتاح مبنى مجلس الدولة بمحافظة سوهاج ووضع حجر أساس لمبنى جديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، كما استمع رئيس مجلس الدولة للمستشارين أبناء سوهاج فى حديث اتسم بروح الود والتقدير.

 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (1)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (2)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (3)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (4)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (5)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (8)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (9)
 

 

رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة (11)
 

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مجلس الدولة

الحوادث

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