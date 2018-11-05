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رئيس الوزراء يغادر الصين عائدا لمصر بعد زيارة استغرقت 4 أيام

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:45 ص
رئيس الوزراء يغادر الصين عائدا لمصر بعد زيارة استغرقت 4 أيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
رسالة شنغهاي : هند مختار
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غادر منذ قليل، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الصين، عائدا لمصر بعد زيارة استغرقت 4 أيام، شارك خلالها في افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية.
 
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية.
 
وفى بداية كلمته قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصينى ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتي إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن المشاركة تأتي أيضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.  
 
ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ، عقب عودته لمصر، للمشاركة في ختام فعاليات منتدي شباب العالم.
 

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