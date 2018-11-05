رئيس الوزراء يبحث مع مدير أكبر صندوق سيادى استثمارى بالصين تبادل الخبرات

رسالة شنغهاي: هند مختار





التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى ختام زيارته للصين، بالمدير التنفيذى لصندوق الـCIC أكبر صندوق سيادى استثمارى بالصين، وذلك بناء علي طلب رئيس الوزراء من نائب رئيس الصين وقت زيارته لمصر.

من جانبه، استعرض رئيس الصندوق، مع رئيس الوزراء تاريخ إنشاء الصندوق، الذى تأسس عام 2007 برأس مال 200 مليار دولار ليصل لتريليون دولار.

تم الاتفاق خلال الاجتماع، على زيارة وفد من الصندوق السيادى الصيني لمصر، للقاء المعنيين بالصندوق السيادى المصرى ووزيرة التخطيط لتبادل الخبرات، وللتعرف على فرص الاستثمار للصندوق السيادى الصينى فى مصر.