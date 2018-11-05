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رئيس الوزراء : مشاركة مصر بأعمال معرض الصين للواردات تأتى إيماناً بأهميته الاستراتيجية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:19 ص
رئيس الوزراء : مشاركة مصر بأعمال معرض الصين للواردات تأتى إيماناً بأهميته الاستراتيجية رئيس الوزراء
رسالة شنغهاي: هند مختار
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هند-مختار
 
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات بمدينة شنغهاي الصينية.
 
وفى بداية كلمته قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصينى ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة، ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصينى على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتى إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجارى والاستثمارى، وهو الأمر الذى توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه فى إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن المشاركة تأتى أيضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه. 

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شنغهاي

مصر

مجلس الوزراء

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مصطفى مدبولى




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