رئيس المركز البريطانى يحرج سياسى قطرى: الدوحة خانت شعب سوريا واليمن

كتب إسلام جمال

أحرج أمجد طه، المحلل السياسى، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، سياسى قطرى، زعم أن الدوحة أفضل حالا مما كانت عليه قبل مقاطعة الدول الخليجية لها.

وزعم سياسى قطرى فى مقابلة له على قناة روسيا اليوم، أن قطر لا تبالى بالعودة إلى الصف الخليجى، وأنها أفضل بكثير على جميع المستويات، عما كانت عليه قبل المقاطعة، زاعما أن قطر لها شروط لرفع المقاطعة عنها.

ممثل نظام #قطر قال نحن لدينا شروط لرفع المقاطعة عنا😳

ضحكت وربي فكرت انها نكته😄

فقال #السعودية والإمارات والبحرين خونة😳

فكان ردي مضحك جدا🤣 أن نظام قطر الذي خان شعب سوريا واليمن وليبيا وخطط لقتل الملك عبدالله..ودعم ارهابيي الإخوان في الوطن العربي يتحدث عن معنى الخيانة!#امجد_طه pic.twitter.com/5MXnAhPYoN — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

بدوره أحرج أمجد طه السياسى القطرى، ورد عليه ساخرا "أن نظام قطر الذى خان شعب سوريا واليمن وليبيا وخطط لقتل الملك عبدالله، ودعم إرهابيى الإخوان فى الوطن العربى يتحدث عن معنى الخيانة".