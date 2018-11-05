video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المركز البريطانى يحرج سياسى قطرى: الدوحة خانت شعب سوريا واليمن

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:20 ص
رئيس المركز البريطانى يحرج سياسى قطرى: الدوحة خانت شعب سوريا واليمن أمجد طه فى مواجهة محلل سياسى قطرى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

أحرج أمجد طه، المحلل السياسى، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، سياسى قطرى، زعم أن الدوحة أفضل حالا مما كانت عليه قبل مقاطعة الدول الخليجية لها.

وزعم سياسى قطرى فى مقابلة له على قناة روسيا اليوم، أن قطر لا تبالى بالعودة إلى الصف الخليجى، وأنها أفضل بكثير على جميع المستويات، عما كانت عليه قبل المقاطعة، زاعما أن قطر لها شروط لرفع المقاطعة عنها.

 

 

بدوره أحرج أمجد طه السياسى القطرى، ورد عليه ساخرا "أن نظام قطر الذى خان شعب سوريا واليمن وليبيا وخطط لقتل الملك عبدالله، ودعم إرهابيى الإخوان فى الوطن العربى يتحدث عن معنى الخيانة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزمة الاقتصادية والخسائر الفادحة تجبر أمير قطر على القيام بتعديل وزارى

امجد طه

اليمن

قطر

السعودية

ليبيا




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة