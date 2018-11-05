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رئيس الصين: دول العالم بحاجة إلى التوسع فى الانفتاح.. فيديو

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:19 ص
رئيس الصين: دول العالم بحاجة إلى التوسع فى الانفتاح.. فيديو شي جين بينغ الرئيس الصيني
رسالة شنغهاي- هند مختار
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هند-مختار
 

قال شي جين بينغ، الرئيس الصيني إن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، ويجب علي كافة الدول التوسع فى الانفتاح، علي كافة الأصعدة.

وأكد في كلمته خلال افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد بمدينة شنغهاي بمشاركة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاقتصاد العالمي أساسه غير مستقر وهو بحاجة ماسة لتوافق الدول.

ولفت إلى أن الدول عليها التعاون بدل من المواجهة، وتنفيذ أجندة تنمية مستدامة 2030، موضحا أنه منذ تطبيق سياسة الانفتاح فى الصين منذ 40 عاما بذل الشعب الصينى جهودا كبيرة وتتمسك الصين بالانفتاح الشامل مع العالم. 

وقال إن الصين تتخذ إجراءات أكثر فعالية لرفع دخل مواطنيها وإيجاد نقاط جديدة للاستهلاك المتوسط.


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