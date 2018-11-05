video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ذروة شهب الثوريات الجنوبية 2018 تزين سماء الوطن العربى اليوم فى منظر بديع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:30 ص
ذروة شهب الثوريات الجنوبية 2018 تزين سماء الوطن العربى اليوم فى منظر بديع شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تشهد سماء المنطقة العربية، اليوم الإثنين، ذروة تساقط شهب الثور أو الثوريات الجنوبية هذه السنه فى ظاهرة تزين سماء الوطن العربى مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب الثور من الزخات الصغيرة تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" وكليهما ينشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعاً.

وتابعت: وبشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوى وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا فى صورة شهب.

وأشارت إلى أنه لمحاولة رؤية شهب الثور يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبى الشرقى ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى قبة السماء.

وقالت: "بحسب التقديرات هناك فرصة لرؤيه حوالى 10 شهاب بالساعة ومن الممكن أن يضيف التدفق الأخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب فى وقت متأخر من الليل وحتى الفجر".

جدير بالذكر أن القمر سيكون فى مرحلة هلال نهاية الشهر بعمر 27 يوم بالتزامن مع ذروة شهب الثور، حيث يشرق قبل وقت قصير من شروق الشمس لذلك لن يكون له تأثير على مشاهدة الشهب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ذروة شهب "الجباريات 2018" تزين سماء الوطن العربى فجرا

الفلك

الشهب

شهب

ذروه الشهب

شهب الثوريات




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة